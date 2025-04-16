Апелляционный суд ужесточил приговор диверсантам за поджог Су-24 в Новосибирске

Кириллу Веселову увеличили срок наказания с 6,5 лет до 11 лет, Виктору Скоробогатову — с 5 лет до 10,5 лет, Павлу Соловьеву и Савелию Ряполову, которые первоначально осудили соответственно на 7,5 и 7 лет, добавили два месяца каждому (все четверо внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмонииторинга).