На трассе Черлак-Омск случилось смертельное ДТП с «Газелью»

Омские правоохранители сообщили об аварии со смертельным исходом, произошедшей во вторник, 16 апреля 2025 года, в 18:35 часов в Черлакском районе.
«Предварительно установлено, что 30-летний водитель ВАЗ-2110 в районе 89 км автодороги Омск-Черлак не рассчитал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля “Газель” и допустил столкновение с ним», — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП скончалась 47-летняя пассажирка легкового автомобиля. Также водитель ВАЗа и два его пассажира, личности личности которых устанавливаются, госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка.