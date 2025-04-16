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На трассе Черлак-Омск случилось смертельное ДТП с «Газелью»

Скончалась пассажирка легкового автомобиля.

Источник: SuperOmsk.ru

Омские правоохранители сообщили об аварии со смертельным исходом, произошедшей во вторник, 16 апреля 2025 года, в 18:35 часов в Черлакском районе.

«Предварительно установлено, что 30-летний водитель ВАЗ-2110 в районе 89 км автодороги Омск-Черлак не рассчитал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля “Газель” и допустил столкновение с ним», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП скончалась 47-летняя пассажирка легкового автомобиля. Также водитель ВАЗа и два его пассажира, личности личности которых устанавливаются, госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка.