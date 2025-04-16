На трассе Черлак-Омск случилось смертельное ДТП с «Газелью»

«Предварительно установлено, что 30-летний водитель ВАЗ-2110 в районе 89 км автодороги Омск-Черлак не рассчитал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля “Газель” и допустил столкновение с ним», — рассказали в ведомстве.