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На шахте «Садкинская» в Ростовской области завершили спасательную операцию

В забое обнаружили двух рабочих, которые оказались заблокированы из-за обрушения породы.

Поисково-спасательная операция на шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области завершилась, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Её проводили в связи с обвалом породы.

«Спасатели обнаружили двух подземных рабочих», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

По его словам, горняки находились в забое, который оказался заблокирован в результате ЧП. Слюсарь уточнил, что шахтёров подняли на поверхность. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное и отпустили домой.

Напомним, в начале апреля в Свердловской области произошло обрушение на шахте «Ново-Кальинская». В результате происшествия погиб один горняк.

После ЧП следователи начали проверять, нет ли в случившемся признаков преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).