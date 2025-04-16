На шахте «Садкинская» в Ростовской области завершили спасательную операцию

Поисково-спасательная операция на шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области завершилась, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
Её проводили в связи с обвалом породы.
«Спасатели обнаружили двух подземных рабочих», — написал врио губернатора в Telegram-канале.
По его словам, горняки находились в забое, который оказался заблокирован в результате ЧП. Слюсарь уточнил, что шахтёров подняли на поверхность. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное и отпустили домой.
Напомним, в начале апреля в Свердловской области произошло обрушение на шахте «Ново-Кальинская». В результате происшествия погиб один горняк.
После ЧП следователи начали проверять, нет ли в случившемся признаков преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).