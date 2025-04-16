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Два человека погибли в пожаре в селе Башкирии

В Башкирии в огне погибли 41-летний мужчина и женщина.

Источник: Комсомольская правда

В селе Благовар произошел смертельный пожар. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Огонь вспыхнул в частном доме на 24 квадратных метрах. Во время тушения пожара были обнаружены бездыханные тела двоих людей. Одним из погибших оказался 41-летний мужчина, личность женщины сейчас устанавливается.

— Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.

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