Два человека погибли в пожаре в селе Башкирии

В селе Благовар произошел смертельный пожар. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Огонь вспыхнул в частном доме на 24 квадратных метрах. Во время тушения пожара были обнаружены бездыханные тела двоих людей. Одним из погибших оказался 41-летний мужчина, личность женщины сейчас устанавливается.
— Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.
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