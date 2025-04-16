В ДТП с КАМАЗом под Первоуральском пострадал водитель легковушки

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, которое случилось вечером 15 апреля на 4-м километре подъездной автодороги к Первоуральску.
По предварительным данным, 51-летний водитель грузового автомобиля КАМАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество проезда перекрестка автомобилю ВАЗ 21099, двигавшемуся по главной дороге, допустив с ним столкновение.
В результате ДТП 24-летнему водителю отечественной легковушки потребовалась медицинская помощь.
В отношении водителя грузовика возбуждено административное производство. Оба водителя прошли освидетельствование на состояние опьянения — трезвы. По факту аварии проводится проверка.