В ДТП с КАМАЗом под Первоуральском пострадал водитель легковушки

По предварительным данным, 51-летний водитель грузового автомобиля КАМАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество проезда перекрестка автомобилю ВАЗ 21099, двигавшемуся по главной дороге, допустив с ним столкновение.