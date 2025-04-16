Лжемедик обвиняется в краже денег у военного в омском госпитале

Прокуратура Кировского округа г. Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 39-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
По версии следствия, в феврале 2025 г. данный гражданин, узнав от знакомого о том, что в одном из медицинских учреждений г. Омска проходит лечение участник СВО, имеющий при себе значительную сумму денежных средств, решил их похитить.
В целях реализации задуманного он приобрел специальную одежду для медицинского персонала и под видом медработника проник в палату, где проходил лечение военнослужащий. Воспользовавшись отсутствием больного, он похитил из прикроватной тумбы барсетку с документами и 30 тыс. рублей.
После чего скрылся, денежные средства потратил, барсетку с документами выбросил.
Личность преступника установлена в результате просмотра записи видеокамер, последний был задержан и заключен под стражу.
Вину в совершении преступления он признал полностью, ущерб возместил.
Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.