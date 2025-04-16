В Якутске аварийно приземлился самолет Ан-24

Якутская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм авиационной безопасности после инцидента, произошедшего 16 апреля.
Самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс Зырянка—Якутск, совершил аварийную посадку в аэропорту прибытия. Как сообщили в ведомстве, при заходе на посадку сработал датчик падения давления масла в одном из двигателей.
Согласно информации авиаперевозчика, на борту находились 16 пассажиров и экипаж. Во время полёта было зафиксировано падение уровня масла в правом двигателе, после чего командир экипажа принял решение отключить его. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Несмотря на техническую неисправность, благодаря профессиональным действиям пилотов, самолёт благополучно приземлился в Якутске. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее летевший по маршруту Москва-Гуанчжоу пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске. На борту находились 386 человек.