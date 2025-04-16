В Якутске аварийно приземлился самолет Ан-24

Согласно информации авиаперевозчика, на борту находились 16 пассажиров и экипаж. Во время полёта было зафиксировано падение уровня масла в правом двигателе, после чего командир экипажа принял решение отключить его. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.