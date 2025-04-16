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В Якутске аварийно приземлился самолет Ан-24

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Якутская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм авиационной безопасности после инцидента, произошедшего 16 апреля.

Самолёт Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс Зырянка—Якутск, совершил аварийную посадку в аэропорту прибытия. Как сообщили в ведомстве, при заходе на посадку сработал датчик падения давления масла в одном из двигателей.

Согласно информации авиаперевозчика, на борту находились 16 пассажиров и экипаж. Во время полёта было зафиксировано падение уровня масла в правом двигателе, после чего командир экипажа принял решение отключить его. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Несмотря на техническую неисправность, благодаря профессиональным действиям пилотов, самолёт благополучно приземлился в Якутске. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее летевший по маршруту Москва-Гуанчжоу пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске. На борту находились 386 человек.