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ГАИ Екатеринбурга разыскивает очевидцев очередного ДТП с участием самоката

Госавтоинспекция Екатеринбурга просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 13 апреля около 16 часов 30 минут в районе дома № 202 «А» в районе улицы 8 Марта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции Екатеринбурга.

По данным инспекторов неустановленный электросамокатчик, двигаясь по тротуару вдоль дома со стороны ул. Авиационная в сторону улицы Юлиуса Фучика, не обеспечил контроль над транспортным средством и допустил наезд на ребенка, двигающегося в аналогичном направлении на детском самокате. После столкновения управлявшее СИМ лицо скрылось с места ДТП.

Автоинспекторы просят очевидцев данного происшествия, а также — виновника ДТП, обратиться в ГАИ города по адресу ул. Степана Разина, 20 или позвонить по телефону 8−999−563−43−34.

Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге кикшеринговая компания попыталась оштрафовать 13-летнюю самокатчицу на 100 тысяч рублей.

Карточный счет девочки ушел в минус на указанную сумму. Сообщается, что девочка зарегистрировалась в кикшеринговом приложении, указав возраст 18 лет и привязав к приложению свою детскую карту.