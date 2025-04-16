ГАИ Екатеринбурга разыскивает очевидцев очередного ДТП с участием самоката

По данным инспекторов неустановленный электросамокатчик, двигаясь по тротуару вдоль дома со стороны ул. Авиационная в сторону улицы Юлиуса Фучика, не обеспечил контроль над транспортным средством и допустил наезд на ребенка, двигающегося в аналогичном направлении на детском самокате. После столкновения управлявшее СИМ лицо скрылось с места ДТП.
Автоинспекторы просят очевидцев данного происшествия, а также — виновника ДТП, обратиться в ГАИ города по адресу ул. Степана Разина, 20 или позвонить по телефону 8−999−563−43−34.
Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге кикшеринговая компания попыталась оштрафовать 13-летнюю самокатчицу на 100 тысяч рублей.
Карточный счет девочки ушел в минус на указанную сумму. Сообщается, что девочка зарегистрировалась в кикшеринговом приложении, указав возраст 18 лет и привязав к приложению свою детскую карту.