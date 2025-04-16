ГАИ Екатеринбурга разыскивает очевидцев очередного ДТП с участием самоката

По данным инспекторов неустановленный электросамокатчик, двигаясь по тротуару вдоль дома со стороны ул. Авиационная в сторону улицы Юлиуса Фучика, не обеспечил контроль над транспортным средством и допустил наезд на ребенка, двигающегося в аналогичном направлении на детском самокате. После столкновения управлявшее СИМ лицо скрылось с места ДТП.