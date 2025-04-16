Ушла и не вернулась: в Уфе исчезла молодая женщина

В Уфе при загадочных обстоятельствах пропала 34-летняя Гульназ Муратова. Об исчезновении женщины сообщили волонтеры «Лиза Алерт».
По имеющейся информации, уфимка пропала накануне, 15 апреля. Последнее ее появление зафиксировала камера лифта: на ней женщина стоит в одной камуфляжной кофте, черных брюках и в ботинках того же цвета. Предположительно, Гульназ Муратова может находиться в любом из районов Башкирии.
Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие.
Если Вам известно местонахождении пропавшей жительницы Уфы, просьба сообщить об этом по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
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