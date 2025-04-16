Ушла и не вернулась: в Уфе исчезла молодая женщина

По имеющейся информации, уфимка пропала накануне, 15 апреля. Последнее ее появление зафиксировала камера лифта: на ней женщина стоит в одной камуфляжной кофте, черных брюках и в ботинках того же цвета. Предположительно, Гульназ Муратова может находиться в любом из районов Башкирии.