«Арабов видел здесь (в Угледаре — прим. URA.RU). Да, арабы были 2023 году», — рассказал Виктор в беседе с РИА Новости. Местный житель отметил, что гражданское население Угледара обладало более глубоким пониманием военной ситуации по сравнению с иностранными наемниками.