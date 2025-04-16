Пожар охватил магазин стройматериалов в Алматы

По прибытии первых пожарных расчётов было зафиксировано открытое горение на значительной площади. Командир тушения немедленно повысил ранг пожара — ситуация требовала максимальной концентрации сил.
Для недопущения распространения огня на примыкающие здания была организована бесперебойная подача воды. Огонь удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать.
С огнём боролись в буквальном смысле «на опережение» — пламя угрожало перекинуться на соседние постройки. Но благодаря слаженным и быстрым действиям спасателей, удалось избежать масштабной катастрофы.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны, как и размер нанесённого ущерба — специалисты проводят расследование.