Пожар охватил магазин стройматериалов в Алматы

В ночь на 16 апреля в микрорайоне Шапагат, что в Алатауском районе Алматы, произошёл крупный пожар — загорелся магазин строительных материалов, расположенный на шоссе Северное кольцо. Пламя быстро распространилось по помещению, угрожая соседним зданиям, передаёт BaigeNews.kz.