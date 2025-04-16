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Самолет сел в Якутске с одним работавшим двигателем. Видео

В Якутске самолет приземлился с одним работающим двигателем. Об этом сообщили в пресс-службе АО АК Полярные авиалинии .

Самолет успешно приземлился, хотя один двигатель был отключен.

В Якутске самолет приземлился с одним работающим двигателем. Об этом сообщили в пресс-службе АО «АК “Полярные авиалинии”.

«При выполнении рейса по маршруту Зырянка — Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его», — сообщили в telegram-канале авиакомпании.

Там добавили, что самолет приземлился в аэропорту с одним работающим двигателем, обошлось без пострадавших. Территориальным управлением Росавиации организована проверка.