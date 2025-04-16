Пассажирка Ford пострадала в ДТП в Челябинске

В Челябинске столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Ford Mondeo. В аварии пострадала 46-летняя пассажирка одной из иномарок. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП случилось 15 апреля в 20:40 на пересечении улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда.
После столкновения автомобиль Mitsubishi продолжил движение и врезался в металлическое ограждение, повредив его. За рулём иномарки был 39-летний мужчина. Автомобилем Ford управлял 59-летний водитель.
«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила пассажирка автомобиля Ford Mondeo, женщина 1978 года рождения», — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.