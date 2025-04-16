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Пассажирка Ford пострадала в ДТП в Челябинске

Один из автомобилей после столкновения протаранил ограждение.

В Челябинске столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Ford Mondeo. В аварии пострадала 46-летняя пассажирка одной из иномарок. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось 15 апреля в 20:40 на пересечении улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда.

После столкновения автомобиль Mitsubishi продолжил движение и врезался в металлическое ограждение, повредив его. За рулём иномарки был 39-летний мужчина. Автомобилем Ford управлял 59-летний водитель.

«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила пассажирка автомобиля Ford Mondeo, женщина 1978 года рождения», — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.