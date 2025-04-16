В Омске будут судить вора, переодевшегося в медработника

В Омске скоро будут судить хитрого вора, переодевшегося медработником больницы. Ему предъявлено обвинение в краже, дело направлено в Кировский районный суд.
Дерзкое преступление произошло в феврале нынешнего года. 39-летний, неоднократно судимый омич, узнал от своего знакомого, что вместе с ним в больнице лежит богатый пациент, который буквально сорит деньгами, щедро благодаря медиков за работу.
Хитрый вор купил медицинскую форму и под видом медработника беспрепятственно проник в больницу. Затем дождался, пока богатый пациент уйдет на процедуры, и похитил у него барсетку с деньгами.
Как пояснили в больнице, незнакомый мужчина в медицинской форме не вызвал подозрений, потому что в медучреждение часто приходят на занятия студенты и интерны. Вора вычислили по камерам наблюдения и задержали.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, похищена была не такая уж большая сумма — 30 000 рублей. Она была украдена у участника СВО, проходившего лечение в больнице.
По данным прокуратуры, вину в совершенном преступлении обвиняемый полностью признал, ему грозит до пяти лет лишения свободы.