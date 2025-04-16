Силы ПВО уничтожили за ночь 26 украинских БПЛА на территории РФ

В ночь на среду силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 26 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, военные выявили и уничтожили девять беспилотников ВСУ в Воронежской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Курской.
Еще по два дрона сбито над Крымом и Липецкой областью, один — над Московским регионом.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении атаки украинских дронов в регионе. Согласно предварительной информации, при этом никто не пострадал. Обошлось без разрушений.