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Силы ПВО уничтожили за ночь 26 украинских БПЛА на территории РФ

Беспилотники сбиты над шестью российскими регионами.
Источник: Аргументы и факты

В ночь на среду силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 26 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные выявили и уничтожили девять беспилотников ВСУ в Воронежской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Курской.

Еще по два дрона сбито над Крымом и Липецкой областью, один — над Московским регионом.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении атаки украинских дронов в регионе. Согласно предварительной информации, при этом никто не пострадал. Обошлось без разрушений.