Оба водителя погибли в лобовом столкновении на Тюменском тракте

Смертельная дорожная авария случилась утром 16 апреля на 101-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе. По данным свердловской Госавтоинспекции, на Тюменском тракте столкнулись ВАЗ 2112 и LADA Granta.
«Оба водителя получили травмы несовместимые с жизнью, погибли на месте», — сообает региональная ГИБДД.
Сейчас полицейские устанавливают личности погибших. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Движение транспорта на данном участке временно организовано в одну полосу.