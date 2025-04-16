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Оба водителя погибли в лобовом столкновении на Тюменском тракте

По Богдановичем столкнулись ВАЗ 2112 и LADA Granta.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Смертельная дорожная авария случилась утром 16 апреля на 101-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе. По данным свердловской Госавтоинспекции, на Тюменском тракте столкнулись ВАЗ 2112 и LADA Granta.

«Оба водителя получили травмы несовместимые с жизнью, погибли на месте», — сообает региональная ГИБДД.

Сейчас полицейские устанавливают личности погибших. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Движение транспорта на данном участке временно организовано в одну полосу.