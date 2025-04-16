Оба водителя погибли в лобовом столкновении на Тюменском тракте

Смертельная дорожная авария случилась утром 16 апреля на 101-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе. По данным свердловской Госавтоинспекции, на Тюменском тракте столкнулись ВАЗ 2112 и LADA Granta.