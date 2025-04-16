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Беспилотник ВСУ долетел до Московской области: сколько БПЛА сбили за ночь в РФ

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа, включая один над территорией Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА уничтожено над территорией Воронежской области.

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа, включая один над территорией Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что над территориией Воронежской области уничтожено девять БПЛА, над Белгородской областью — восемь, над Курской областью — четыре, над Липецкой областью и Республикой Крым — по два, а также один БПЛА был сбит над Московским регионом.