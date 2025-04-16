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В двух аэропортах ввели план «Ковер»

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения на обслуживание гражданских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

В Нижнем Новгороде ограничения ввели в аэропорту Стригино.

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения на обслуживание гражданских воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL)», — пишет Кореняко в telegram-канале. Он уточнил, что летные экипажи, авиационные диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые действия для гарантии безопасности воздушного движения.