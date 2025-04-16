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Аэропорты в Нижнем Новгороде и Ярославле приостановили работу

Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила сообщила Росавиация. Уточняется, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Источник: РИА "Новости"

Как правило, подобные ограничения вводят из-за угрозы атаки БПЛА. По данным Минобороны, в течение сегодняшней ночи, 16 апреля, было сбито 26 беспилотников над шестью российскими регионами, никто не пострадал. Аэропорт Нижнего Новгорода в предыдущий раз приостанавливал работу 19 марта, Ярославля — 11 марта.