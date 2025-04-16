Подросток взял без спроса авто отца и насмерть сбил ученика четвёртого класса

По данным следствия, подросток, не имея водительских прав и необходимого опыта, сел за руль и не справился с управлением. В момент аварии он увидел ребёнка и его мать, которые собирались переходить дорогу. Женщина остановилась, но ребёнок вдруг побежал вперёд. До него оставалось всего несколько метров. Водитель пытался затормозить, но не успел.
Пострадавший, ученик 4 класса, был срочно доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных травм.
Подросток признал свою вину и раскаялся.
«Если бы я не выезжал на машине, ничего бы не произошло. Прошу прощения у всех. Я не хочу, чтобы кто-то оказался в таком положении, как я. По своей глупости я сел за руль и стал причиной смерти человека», — отметил он.
В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части второй статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведётся расследование.