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Полиция задержала белоруса, катавшегося на крыше авто, бегавшего голым в Варшаве

В Варшаве полиция задержала белоруса, устроившего несколько ДТП и бегавшего голым.

Источник: Комсомольская правда

Полиция задержала белоруса, катавшегося на крыше авто и бегавшего голым в Варшаве. Подробности сообщили РИА Новости в дежурной службе полиции Варшавы.

В полиции отметили, что гражданин Беларуси, находившийся за рулем автомобиля Hyundai, ехал по улице Глембоцкой и врезался в BMW. После этого он выехал на трассу S8, где повредил автоцистерну, а также автомобиль Peugeot. Затем белорус продолжил движение, но перед этим забрался на крышу своего авто.

«Когда автомобиль, двигавшийся на небольшой скорости, врезался в ограждение, мужчина упал на обочину дороги», — рассказали в полиции.

Но и на этом все не закончилось. Мужчина бросил свой поврежденный Hyundai, прицепился к бамперу прицепа грузовика, который проезжал мимо, и проехал от улицы Лабишиньской до улицы Марывильской. В полиции добавляют, что после этого белорус снял с себя одежду и побежал голым по левой полосе дороги.

«Потом он разбил окно Nissan и запрыгнул на крышу Renault», — добавили в полиции.

После указанного мужчину задержали водители, которые вызвали полицию. Сейчас белоруса проверяют на предмет употребления наркотиков.

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