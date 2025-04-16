Полиция задержала белоруса, катавшегося на крыше авто, бегавшего голым в Варшаве

Но и на этом все не закончилось. Мужчина бросил свой поврежденный Hyundai, прицепился к бамперу прицепа грузовика, который проезжал мимо, и проехал от улицы Лабишиньской до улицы Марывильской. В полиции добавляют, что после этого белорус снял с себя одежду и побежал голым по левой полосе дороги.