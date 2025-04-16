Полиция задержала белоруса, катавшегося на крыше авто, бегавшего голым в Варшаве

Полиция задержала белоруса, катавшегося на крыше авто и бегавшего голым в Варшаве. Подробности сообщили РИА Новости в дежурной службе полиции Варшавы.
В полиции отметили, что гражданин Беларуси, находившийся за рулем автомобиля Hyundai, ехал по улице Глембоцкой и врезался в BMW. После этого он выехал на трассу S8, где повредил автоцистерну, а также автомобиль Peugeot. Затем белорус продолжил движение, но перед этим забрался на крышу своего авто.
«Когда автомобиль, двигавшийся на небольшой скорости, врезался в ограждение, мужчина упал на обочину дороги», — рассказали в полиции.
Но и на этом все не закончилось. Мужчина бросил свой поврежденный Hyundai, прицепился к бамперу прицепа грузовика, который проезжал мимо, и проехал от улицы Лабишиньской до улицы Марывильской. В полиции добавляют, что после этого белорус снял с себя одежду и побежал голым по левой полосе дороги.
«Потом он разбил окно Nissan и запрыгнул на крышу Renault», — добавили в полиции.
После указанного мужчину задержали водители, которые вызвали полицию. Сейчас белоруса проверяют на предмет употребления наркотиков.
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