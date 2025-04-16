Уфимская гимназия проверит чат, в котором проголосовали за исключение ученика

Администрация гимназии № 84 в Уфе проводит проверку по факту организации голосования в родительском чате о возможном исключении ученика из класса. Поводом для разбирательства стали сообщения в социальных сетях о том, что родители учащихся одного из классов инициировали подобное обсуждение в мессенджере.