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Уфимская гимназия проверит чат, в котором проголосовали за исключение ученика

В уфимской гимназии расследуют инцидент с родительским чатом.

Источник: Комсомольская правда

Администрация гимназии № 84 в Уфе проводит проверку по факту организации голосования в родительском чате о возможном исключении ученика из класса. Поводом для разбирательства стали сообщения в социальных сетях о том, что родители учащихся одного из классов инициировали подобное обсуждение в мессенджере.

Причиной для обсуждения стал пятиклассник, чье поведение характеризовалось как излишне активное и агрессивное, что вызывало проблемы в отношениях с одноклассниками. Конфликт произошел еще 11 апреля между двумя учащимися, после чего родители начали активно обсуждать ситуацию в своем чате.

Как подчеркнули в гимназии, сотрудники школы не имеют доступа к этому чату, поэтому не смогли своевременно отреагировать на развитие событий. Директор гимназии провел беседы с обеими семьями, в результате чего конфликт был исчерпан.

— Для окончательного урегулирования ситуации на 16 апреля назначено родительское собрание, — передает РИА Новости.

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