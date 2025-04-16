Уфимская гимназия проверит чат, в котором проголосовали за исключение ученика

Администрация гимназии № 84 в Уфе проводит проверку по факту организации голосования в родительском чате о возможном исключении ученика из класса. Поводом для разбирательства стали сообщения в социальных сетях о том, что родители учащихся одного из классов инициировали подобное обсуждение в мессенджере.
Причиной для обсуждения стал пятиклассник, чье поведение характеризовалось как излишне активное и агрессивное, что вызывало проблемы в отношениях с одноклассниками. Конфликт произошел еще 11 апреля между двумя учащимися, после чего родители начали активно обсуждать ситуацию в своем чате.
Как подчеркнули в гимназии, сотрудники школы не имеют доступа к этому чату, поэтому не смогли своевременно отреагировать на развитие событий. Директор гимназии провел беседы с обеими семьями, в результате чего конфликт был исчерпан.
— Для окончательного урегулирования ситуации на 16 апреля назначено родительское собрание, — передает РИА Новости.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.