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После пожара с четырьмя погибшими в Златоусте возбудили уголовное дело

Пламя вспыхнуло в садовом доме.

Источник: СУ СКР по Челябинской области

Следователи возбудили уголовное дело после утреннего пожара в СНТ «Металлург-1» Златоуста, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте трагедии работают следователи и криминалисты, назначены судебные экспертизы. Специалисты выясняют детали случившегося.

Напомним, ранним утром 16 апреля при тушении пожара в садовом доме спасатели обнаружили тела четырёх человек. Все погибшие — взрослые. Их личности сейчас устанавливают.