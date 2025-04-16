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Человек погиб под колесами поезда в СКО

Петропавловск. 16 апреля. КазТАГ — Человек погиб под колесами поезда в Северо-Казахстанской области, сообщает Петропавловск.news.

Источник: pixabay

«В первом квартале 2025 года на Петропавловском отделении Южно-Уральской железной дороги произошел несчастный случай со смертельным исходом. Один человек погиб под колесами поезда», — сказано в сообщении.

Сообщается, что аналогичный случай произошел в регионе и в первом квартале прошлого года.

«За три месяца 2025 года на всей Южно-Уральской магистрали, включая Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую и Северо-Казахстанскую области, от наезда подвижного состава и поражения электротоком погибли восемь человек. За аналогичный период 2024 года травмы получили семь человек, четыре из них — смертельно», — говорится в сообщении.