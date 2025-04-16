Человек погиб под колесами поезда в СКО

«В первом квартале 2025 года на Петропавловском отделении Южно-Уральской железной дороги произошел несчастный случай со смертельным исходом. Один человек погиб под колесами поезда», — сказано в сообщении.
Сообщается, что аналогичный случай произошел в регионе и в первом квартале прошлого года.
«За три месяца 2025 года на всей Южно-Уральской магистрали, включая Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую и Северо-Казахстанскую области, от наезда подвижного состава и поражения электротоком погибли восемь человек. За аналогичный период 2024 года травмы получили семь человек, четыре из них — смертельно», — говорится в сообщении.