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Три автомобиля столкнулись в массовом ДТП на МКАД в Минске

В Минске массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД.

Источник: Комсомольская правда

Три автомобиля столкнулись в массовом ДТП на МКАД в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 15 апреля, во вторник, 35-летний водитель автомобиля Lada ехал по внутреннему кольца МКАД. В районе 52-го километра в момент возникновения препятствия на пути не принял меры по снижению скорости вплоть до полной остановки авто, и врезался в Renault и Volvo. В ГАИ заметили, что никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.

В Минске массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее мэр Кухарев назвал основную причину пробок в Минске.

Кстати, полиция задержала белоруса, катавшегося на крыше авто, бегавшего голым в Варшаве.

Кроме того, минимальный срок автострахования сокращен до пяти дней в Беларуси.