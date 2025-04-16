Три автомобиля столкнулись в массовом ДТП на МКАД в Минске

Согласно предварительным данным, 15 апреля, во вторник, 35-летний водитель автомобиля Lada ехал по внутреннему кольца МКАД. В районе 52-го километра в момент возникновения препятствия на пути не принял меры по снижению скорости вплоть до полной остановки авто, и врезался в Renault и Volvo. В ГАИ заметили, что никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.