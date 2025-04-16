Три автомобиля столкнулись в массовом ДТП на МКАД в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 15 апреля, во вторник, 35-летний водитель автомобиля Lada ехал по внутреннему кольца МКАД. В районе 52-го километра в момент возникновения препятствия на пути не принял меры по снижению скорости вплоть до полной остановки авто, и врезался в Renault и Volvo. В ГАИ заметили, что никто не пострадал, у транспортных средств механические повреждения.
В Минске массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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