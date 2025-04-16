Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утром в среду под Новосибирском произошёл пожар в дачном обществе

Огонь повредил дом и уничтожил гараж с автомобилем.

Источник: МЧС РФ

Утром в среду, 16 апреля, в СНТ «Чистые луга» в Коченёвском районе Новосибирской области произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило около 5:00. К моменту приезда пожарных горели надворные постройки на одном из участков, была угроза перехода пламени на соседние участки.

В результате огнеборцам потребовалось чуть больше часа, чтобы ликвидировать пожар на общей площади 123 кв. м и защитить соседние участки.

Огонь уничтожил теплицу, гараж и стоявший в нём автомобиль, террасу, а также повредил садовый дом.

Хозяева дома были на месте, к счастью, они не пострадали.

«На происшествие реагировали 15 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске спасли девушку из болота.