Утром в среду под Новосибирском произошёл пожар в дачном обществе

Утром в среду, 16 апреля, в СНТ «Чистые луга» в Коченёвском районе Новосибирской области произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило около 5:00. К моменту приезда пожарных горели надворные постройки на одном из участков, была угроза перехода пламени на соседние участки.
В результате огнеборцам потребовалось чуть больше часа, чтобы ликвидировать пожар на общей площади 123 кв. м и защитить соседние участки.
Огонь уничтожил теплицу, гараж и стоявший в нём автомобиль, террасу, а также повредил садовый дом.
Хозяева дома были на месте, к счастью, они не пострадали.
«На происшествие реагировали 15 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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