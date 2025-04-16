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В Самарской области убийцу нашли по отпечаткам пальцев

В Самарской области мужчина оставил кровавые следы на месте убийства.

В Красноярском районе Самарской области местные жители сообщили о совершении преступления в частном доме. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Прибывшие полицейские обнаружили в доме тело хозяина с признаками насильственной смерти. Они осмотрели помещение и не обнаружили следов проникновения и предположили, что мужчина сам впустил подозреваемого в дом, — отметили в сообщении.

На месте происшествия подозреваемый оставил кровавые следы. Сотрудники правоохранительных органов опросили возможных очевидцев и задержали ранее судимого мужчину. Информация о его причастности к особо тяжкому преступлению подтвердилась.