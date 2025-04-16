В Зернограде вандалы осквернили Вечный огонь

В Зернограде несколько дней назад вандалы осквернили Вечный огонь у памятника «Наступление» в центре города. Они жгли на нем шишки и цветы с возложенных венков. В итоге звезда мемориала покрылась черной копотью от расплавленного пластика. Это уже второй случай. Первый случился в конце марта. Местные активисты оперативно почистили мемориал. Через две недели неизвестные снова его осквернили. Местные жители считают, что вандалы одни и те же. Их никто не поймал — рядом с мемориалом нет камер видеонаблюдения.