Жительница Уфы подожгла иномарку бывших соседей. Инцидент произошел во дворе дома по ул. проспект Октября 65/2 вечером 15 апреля.
Злоумышленница сперва облила припаркованный Sangyon Actyon, а затем подожгла его. Сообщается, что машина горела несколько минут, но подоспели пожарные и потушили горящую машину. У неё сильно поврежден капот.
По сообщениям очевидцев, поджигательница не стала покидать место преступления, ее задержали полицейские.
По данным Mash в Башкирии, машину подожгла 36-летняя бывшая соседка. В 2022 году владельцы иномарки выступили свидетелями на бракоразводном процессе поджигательницы и ее бывшего мужа, с тех пор она мстит. Ранее она уже нападала на бывшую соседку и свидетельницу семейной драмы с ножом и была под следствием.