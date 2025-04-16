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Жительница Уфы подожгла иномарку бывших соседей

Пожар на парковке около дома на проспекте Октября произошел вечером 15 апреля.

Источник: МЧС по РБ

Жительница Уфы подожгла иномарку бывших соседей. Инцидент произошел во дворе дома по ул. проспект Октября 65/2 вечером 15 апреля.

Злоумышленница сперва облила припаркованный Sangyon Actyon, а затем подожгла его. Сообщается, что машина горела несколько минут, но подоспели пожарные и потушили горящую машину. У неё сильно поврежден капот.

По сообщениям очевидцев, поджигательница не стала покидать место преступления, ее задержали полицейские.

По данным Mash в Башкирии, машину подожгла 36-летняя бывшая соседка. В 2022 году владельцы иномарки выступили свидетелями на бракоразводном процессе поджигательницы и ее бывшего мужа, с тех пор она мстит. Ранее она уже нападала на бывшую соседку и свидетельницу семейной драмы с ножом и была под следствием.