Жительница Уфы подожгла иномарку бывших соседей

По данным Mash в Башкирии, машину подожгла 36-летняя бывшая соседка. В 2022 году владельцы иномарки выступили свидетелями на бракоразводном процессе поджигательницы и ее бывшего мужа, с тех пор она мстит. Ранее она уже нападала на бывшую соседку и свидетельницу семейной драмы с ножом и была под следствием.