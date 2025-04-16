В Талдыкоргане задержали подростков с 116 свёртками наркотиков

На место выехал патруль, и уже через несколько минут подростки были задержаны. В ходе личного досмотра у одного из них нашли два зип-пакета с порошкообразным веществом, предположительно мефедроном. Второй оказался «тяжеловесом» — при нём было 95 зип-пакетов с аналогичным содержимым.