Гострудинспекция Башкирии объяснила, как оплатят работу в майские праздники

Гострудинспекция Башкирии разъяснила организацию отдыха в майские праздники для сотрудников с шестидневным рабочим графиком, а также правила продления отпуска при совпадении с праздничными днями.
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ единственным официальным праздничным днём остаётся 1 мая. Поэтому при наложении отпуска на праздничный период его продолжительность увеличивается только на этот день, вне зависимости от количества дополнительных выходных, пояснила заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова.
В текущем году, когда 1 мая выпало на четверг, правительством РФ был инициирован перенос выходного дня с 4 мая (субботы) на 2 мая (пятницу). Это решение привело к тому, что работники с пятидневной рабочей неделей получили четыре выходных дня подряд с 1 по 4 мая, тогда как сотрудники с шестидневным графиком отдыхают только 1 и 4 мая.
Предпраздничный день 30 апреля для всех категорий работников будет сокращён на один час.
Для сотрудников, работающих 1 мая по установленному графику или вахтовому методу, предусмотрена двойная оплата труда. Привлечение к работе в период с 1 по 4 мая тех, для кого эти дни являются выходными, допускается исключительно с письменного согласия работника, за исключением особых случаев, оговоренных в статье 113 ТК РФ. В таких ситуациях труд оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным днём отдыха. Важно отметить, что работник сохраняет право отказа от работы в выходной день при отсутствии официального приказа и собственного письменного согласия.
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