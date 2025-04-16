Гострудинспекция Башкирии объяснила, как оплатят работу в майские праздники

Для сотрудников, работающих 1 мая по установленному графику или вахтовому методу, предусмотрена двойная оплата труда. Привлечение к работе в период с 1 по 4 мая тех, для кого эти дни являются выходными, допускается исключительно с письменного согласия работника, за исключением особых случаев, оговоренных в статье 113 ТК РФ. В таких ситуациях труд оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным днём отдыха. Важно отметить, что работник сохраняет право отказа от работы в выходной день при отсутствии официального приказа и собственного письменного согласия.