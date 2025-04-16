Татарстанцам рассказали о причине крупного пожара под Казанью

Между Мамадышским и Вознесенским трактами вечером 15 апреля загорелась сухая трава. Местные жители помогли пожарным тушить огонь, сообщили в пресс-службе администрации Советского района Казани.
Предварительно, пожар начался в лесном массиве неподалеку от поселка. Местные жители, не дожидаясь приезда профессионалов, начали тушить огонь. По словам очевидцев, тушение пожара осложнял сильный ветер. Только ближе к полуночи сотрудникам МЧС вместе с 10−15 местными жителями удалось побороть огонь.
Как пояснили в пресс-службе администрации, разбушевавшийся за Самосыровским кладбищем пожар не угрожал жилым домам. Они находились на большом расстоянии от огня, за оврагом.
Напомним, в Татарстане пожары около лесов увеличились в 20 раз. С начала 2025 года в Татарстане зафиксировали 162 случая таких возгораний.