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Татарстанцам рассказали о причине крупного пожара под Казанью

Это произошло из-за сухой растительности между Мамадышским и Вознесенским трактами.

Между Мамадышским и Вознесенским трактами вечером 15 апреля загорелась сухая трава. Местные жители помогли пожарным тушить огонь, сообщили в пресс-службе администрации Советского района Казани.

Предварительно, пожар начался в лесном массиве неподалеку от поселка. Местные жители, не дожидаясь приезда профессионалов, начали тушить огонь. По словам очевидцев, тушение пожара осложнял сильный ветер. Только ближе к полуночи сотрудникам МЧС вместе с 10−15 местными жителями удалось побороть огонь.

Как пояснили в пресс-службе администрации, разбушевавшийся за Самосыровским кладбищем пожар не угрожал жилым домам. Они находились на большом расстоянии от огня, за оврагом.

Напомним, в Татарстане пожары около лесов увеличились в 20 раз. С начала 2025 года в Татарстане зафиксировали 162 случая таких возгораний.