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В Тамбовской области пассажирский поезд Москва — Воронеж насмерть сбил мужчину

Погибшему было 62 года.

Источник: Комсомольская правда

На 373 км перегона между станциями Богоявленск и Хоботово в Тамбовской области скорый поезд Москва — Воронеж насмерть сбил мужчину. Информацией поделились в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Авария произошла в минувшие выходные. Следственный комитет на транспорте начал проверку по факту гибели мужчины.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 1 апреля в Воронежской области пассажирский поезд № 30 Москва — Новороссийск сбил мужчину. ЧП произошло на станции Давыдовка Лискинского района.

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