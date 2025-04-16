В Тамбовской области пассажирский поезд Москва — Воронеж насмерть сбил мужчину

На 373 км перегона между станциями Богоявленск и Хоботово в Тамбовской области скорый поезд Москва — Воронеж насмерть сбил мужчину. Информацией поделились в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Авария произошла в минувшие выходные. Следственный комитет на транспорте начал проверку по факту гибели мужчины.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 1 апреля в Воронежской области пассажирский поезд № 30 Москва — Новороссийск сбил мужчину. ЧП произошло на станции Давыдовка Лискинского района.
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