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В Челябинске машина на большой скорости снесла забор и вылетела на тротуар

На оживленном перекрестке на Северо-западе случилось ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Утром 16 апреля случилось ДТП на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы в Челябинске.

Аварию сняла камера наблюдения. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости выезжает на перекресток. Каким-то поразительным образом он не сталкивается с поворачивающей машиной, таранит ограждение и выскакивает на тротуар.

После этого водитель по дуге, оставляя на асфальте следы шин, пытается вернуться обратно на дорогу. Наконец автомобиль останавливается. От него вовремя удается убежать пешеходу на зебре.

В ГАИ Челябинска пообещали прокомментировать инцидент позднее.