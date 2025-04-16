В Челябинске машина на большой скорости снесла забор и вылетела на тротуар

Утром 16 апреля случилось ДТП на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы в Челябинске.
Аварию сняла камера наблюдения. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости выезжает на перекресток. Каким-то поразительным образом он не сталкивается с поворачивающей машиной, таранит ограждение и выскакивает на тротуар.
После этого водитель по дуге, оставляя на асфальте следы шин, пытается вернуться обратно на дорогу. Наконец автомобиль останавливается. От него вовремя удается убежать пешеходу на зебре.
В ГАИ Челябинска пообещали прокомментировать инцидент позднее.