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В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в садовом доме

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в садовом доме СНТ «Металлург-1» в Златоусте Челябинской области утром в среду, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное СУСК России.

По данным СУСК, утром 16 апреля в одном из садовых домов СНТ «Металлург-1» в Златоусте произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями обнаружены тела четырех человек.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты СК, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, все погибшие — взрослые, их личности устанавливаются. Огнеборцам удалось не допустить перехода огня на соседние строения, пожар ликвидирован на площади 16 «квадратов» силами 12 человек и 4 единицы техники.