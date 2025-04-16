В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в садовом доме

По данным СУСК, утром 16 апреля в одном из садовых домов СНТ «Металлург-1» в Златоусте произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями обнаружены тела четырех человек.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.
На месте работают следователи и следователи-криминалисты СК, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, все погибшие — взрослые, их личности устанавливаются. Огнеборцам удалось не допустить перехода огня на соседние строения, пожар ликвидирован на площади 16 «квадратов» силами 12 человек и 4 единицы техники.