В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в садовом доме

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, все погибшие — взрослые, их личности устанавливаются. Огнеборцам удалось не допустить перехода огня на соседние строения, пожар ликвидирован на площади 16 «квадратов» силами 12 человек и 4 единицы техники.