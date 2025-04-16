При пожаре в частном доме в Таганроге погибли два человека

В Таганроге произошла трагедия — в результате пожара в частном доме погибли два человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, инцидент произошел 14 апреля поздним вечером в 24-м переулке.
Около 23:10 поступил сигнал о возгорании в частном доме. На место ЧП оперативно выехали спасатели. Прибывшие пожарные обнаружили сильное задымление. На площади четырех кв.м. был локализован и ликвидирован огонь.
— В ходе осмотра помещения обнаружены тела 45-летнего мужчины и его 69-летней матери, — сообщают спасатели. — Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.