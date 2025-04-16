Неудачные покатушки 15-летней водительницы под Иркутском

Один из самых обсуждаемых случаев — авария в селе Урик, где за рулём оказалась 15-летняя школьница.
Как рассказали в пресс-службе ГАИ Иркутской области, девочка управляла «Тойотой Пробокс», которую взяла у своего знакомого. Эта самостоятельная поездка закончилась быстро и болезненно.
Происшествие случилось возле дома № 9А на улице Советской. Школьница не справилась с управлением, машина врезалась в бетонный столб. С различными травмами юную лихачку увезли в больницу.
Инспекторы разбираются в деталях случившегося, но случай уже вызывает волну вопросов в соцсетях: как подросток получила доступ к автомобилю и где были взрослые?