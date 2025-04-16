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Неудачные покатушки 15-летней водительницы под Иркутском

За прошедшую неделю в Иркутске и пригородах произошло шесть ДТП с участием детей, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

Один из самых обсуждаемых случаев — авария в селе Урик, где за рулём оказалась 15-летняя школьница.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ Иркутской области, девочка управляла «Тойотой Пробокс», которую взяла у своего знакомого. Эта самостоятельная поездка закончилась быстро и болезненно.

Происшествие случилось возле дома № 9А на улице Советской. Школьница не справилась с управлением, машина врезалась в бетонный столб. С различными травмами юную лихачку увезли в больницу.

Инспекторы разбираются в деталях случившегося, но случай уже вызывает волну вопросов в соцсетях: как подросток получила доступ к автомобилю и где были взрослые?