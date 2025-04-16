В Хабаровске погоня за растущей прибылью лишила женщину 8 миллионов

В Хабаровске женщина лишилась более 8 миллионов рублей, надеясь заработать на инвестициях в интернете, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Жительница краевого центра познакомилась в соцсетях с мужчиной, который предложил ей вложиться в якобы надёжную биржевую платформу. Он уверял, что вложения принесут высокий и стабильный доход без риска. Поверив этим обещаниям, хабаровчанка открыла брокерский счёт и начала перечислять деньги, постепенно увеличивая суммы.
Мошенники умело разыграли спектакль: показывали женщине «растущий» баланс на её счёте, убеждая, что доходы действительно растут. В итоге за чуть больше чем месяц она перевела злоумышленникам 8 миллионов 656 тысяч рублей. Около двух миллионов были её собственными сбережениями, остальное — занятые у знакомых деньги. Когда женщина решила вывести деньги, счёт оказался заблокирован.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Полиция в очередной раз напоминает жителям края: будьте осторожны с предложениями лёгкого заработка в интернете. Если у вас нет специальных знаний в сфере инвестиций, не доверяйте тем, кто обещает быстрый доход. Перед тем как переводить деньги, тщательно проверяйте информацию о платформе и изучайте реальные отзывы.
Если вы столкнулись с подобными случаями или подозреваете обман — срочно обращайтесь в полицию по телефону 102.