В Хабаровске погоня за растущей прибылью лишила женщину 8 миллионов

Мошенники умело разыграли спектакль: показывали женщине «растущий» баланс на её счёте, убеждая, что доходы действительно растут. В итоге за чуть больше чем месяц она перевела злоумышленникам 8 миллионов 656 тысяч рублей. Около двух миллионов были её собственными сбережениями, остальное — занятые у знакомых деньги. Когда женщина решила вывести деньги, счёт оказался заблокирован.