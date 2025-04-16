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Названа причина крупного пожара на подземной парковке в Краснодаре

Пожар, уничтоживший более десятка автомобилей на подземном паркинге жилого комплекса «Грин Парк» в Краснодаре, оказался результатом умышленных действий.

Источник: Новая Кубань

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару, в ходе проверки выяснилось, что причиной возгорания стал поджог одного из припаркованных авто.

Следователи установили, что огонь вспыхнул не случайно: неизвестный целенаправленно поджег транспортное средство, в результате чего пламя стремительно распространилось по парковочной зоне. На месте работали оперативные службы, в том числе криминалисты и дознаватели.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 15 апреля в микрорайоне Гидростроителей, на улице Дмитрия Благоева, в подземном паркинге ЖК «Грин Парк» разгорелся масштабный пожар. Огонь охватил площадь около 90 квадратных метров. Полностью сгорели 13 автомобилей, еще четыре машины получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, на парковке в Краснодаре пострадало 17 машин. Сумма ущерба пока не озвучена, однако, по мнению экспертов, она может быть значительной — учитывая стоимость автомобилей и сложность восстановления.

Расследование продолжается. Правоохранители выясняют обстоятельства и устанавливают личность злоумышленника, совершившего поджог.