В Челябинске арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на мальчика

Как сообщало СУСК, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска подозреваемый в состоянии опьянения несколько раз ударил ножом ранее незнакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
«Металлургический районный суд Челябинска с учетом мнения прокурора избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 15 июня 2025 года», — говорится в сообщении.
Прокуратура уточняет, что обвиняемый нанес школьнику не менее 7 ударов ножом в различные части тела.