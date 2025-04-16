Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на мальчика

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр — РИА Новости. Суд арестовал жителя Челябинска, ударившего не менее 7 раз ножом 11-летнего незнакомого мальчика на улице, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Источник: © РИА Новости

Как сообщало СУСК, вечером 14 апреля во дворе дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска подозреваемый в состоянии опьянения несколько раз ударил ножом ранее незнакомого ему 11-летнего мальчика. Ребёнку вызвали скорую помощь прохожие, он жив. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

«Металлургический районный суд Челябинска с учетом мнения прокурора избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 15 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

Прокуратура уточняет, что обвиняемый нанес школьнику не менее 7 ударов ножом в различные части тела.