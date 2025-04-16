Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улицах Уфы раздают георгиевские ленточки

В Уфе к 80-летию Победы начали раздавать георгиевские ленточки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе стартовала общероссийская акция по раздаче георгиевских лент, приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в городской администрации, получить символ воинской славы может каждый житель столицы в любом районе города.

Акция продлится до Дня Победы. Добровольцы будут раздавать ленты на центральных улицах, в парковых зонах и около крупных торговых центров.

Волонтеры не только вручают ленты, но и разъясняют правила их ношения. Символ памяти следует крепить на одежду в области сердца, что символизирует уважение к подвигу ветеранов. При этом не допускается повязывать ленту на руку, ниже талии, использовать как элемент прически или украшение для сумок, рюкзаков и автомобилей.

Акция направлена на сохранение исторической памяти и правильное использование символики Великой Победы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.