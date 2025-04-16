На улицах Уфы раздают георгиевские ленточки

В Уфе стартовала общероссийская акция по раздаче георгиевских лент, приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в городской администрации, получить символ воинской славы может каждый житель столицы в любом районе города.
Акция продлится до Дня Победы. Добровольцы будут раздавать ленты на центральных улицах, в парковых зонах и около крупных торговых центров.
Волонтеры не только вручают ленты, но и разъясняют правила их ношения. Символ памяти следует крепить на одежду в области сердца, что символизирует уважение к подвигу ветеранов. При этом не допускается повязывать ленту на руку, ниже талии, использовать как элемент прически или украшение для сумок, рюкзаков и автомобилей.
Акция направлена на сохранение исторической памяти и правильное использование символики Великой Победы.
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