На улицах Уфы раздают георгиевские ленточки

Волонтеры не только вручают ленты, но и разъясняют правила их ношения. Символ памяти следует крепить на одежду в области сердца, что символизирует уважение к подвигу ветеранов. При этом не допускается повязывать ленту на руку, ниже талии, использовать как элемент прически или украшение для сумок, рюкзаков и автомобилей.