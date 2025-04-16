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В Ростове мошенники украли у профессора вуза более 22 млн рублей

Профессора одного из ведущих вузов Ростова-на-Дону мошенники обманули на более чем 22 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Неизвестные лица под видом сотрудников правоохранительных органов убедили профессора в том, что он стал фигурантом уголовного дела.

Как указано в сообщении, мошенникам удалось через мессенджер оказать на профессора сильнейшее психологическое давление, и с 17 марта по 1 апреля 2025 года он передал им все свои накопления. Профессор также продал свой автомобиль и передал мошенникам полученные деньги. Общий ущерб превысил 22,2 млн руб.

Отмечается, что ситуацию удалось переломить только после того, как сотрудники полиции вместе с коллегами и родственниками наладили контакт с профессором.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ.).