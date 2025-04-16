Глава СК запросил доклад по факту избиения подростка в Самаре

В Самаре вечером во вторник, 15 апреля, в социальных сетях появилась информация о массовом избиении подростка возле торгового центра. В дело вмешались сотрудники правоохранительных органов.
Мать пострадавшего сообщила «КП-Самара», что толпа подростков напала на ее сына, из-за чего молодой человек пострадал. У него диагностировали перелом нижней челюсти и множественные ушибы. Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования у регионального руководителя следственного комитета.
По данному факту завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.