В Красноярском крае пассажир поезда украл у попутчика 90 тысяч рублей

Как рассказали в ведомстве, потерпевший работал вахтовым методом в одной из организаций Забайкальского края.
В декабре 2024 года к полицейским на станции Иланская обратился житель одного из государств Средней Азии с заявлением о том, что у него из борсетки пропали денежные средства. Мужчина получил зарплату и отправился в Новосибирск, чтобы пересесть на самолет и вернуться на родину.
Сотрудники быстро нашли подозреваемого — им оказался 41-летний соотечественник пассажира, следовавший с ним на соседнем месте в плацкартном вагоне.
По статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.