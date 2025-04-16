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В Красноярском крае пассажир поезда украл у попутчика 90 тысяч рублей

В Красноярском крае транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о краже более 90 тысяч рублей у пассажира поезда сообщением «Нерюнгри — Новосибирск».

Источник: ГУ МВД

Как рассказали в ведомстве, потерпевший работал вахтовым методом в одной из организаций Забайкальского края.

В декабре 2024 года к полицейским на станции Иланская обратился житель одного из государств Средней Азии с заявлением о том, что у него из борсетки пропали денежные средства. Мужчина получил зарплату и отправился в Новосибирск, чтобы пересесть на самолет и вернуться на родину.

Сотрудники быстро нашли подозреваемого — им оказался 41-летний соотечественник пассажира, следовавший с ним на соседнем месте в плацкартном вагоне.

По статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.