В Красноярском крае пассажир поезда украл у попутчика 90 тысяч рублей

В декабре 2024 года к полицейским на станции Иланская обратился житель одного из государств Средней Азии с заявлением о том, что у него из борсетки пропали денежные средства. Мужчина получил зарплату и отправился в Новосибирск, чтобы пересесть на самолет и вернуться на родину.