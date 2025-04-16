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Убившей троих детей жительнице Канска проведут психиатрическую экспертизу в СИЗО

С арестованной 16 апреля многодетной матерью из Канска, которая убила дочь и двоих сыновей, в ближайшее время начнут работать психиатры.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты приступят к проведению психолого-психиатрической экспертизы, как только обвиняемая окажется в следственном изоляторе, передает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Красноярскому краю.

По словам источника информагентства в СК, психика женщины не пришла в нормальное состояние, «она по-прежнему неадекватна». В ходе экспертизы или после нее врачи примут решение о лечении.

В среду Центральный районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следователей об аресте обвиняемой и принял решение поместить ее под стражу на два месяца.

На судебном заседании женщина полностью признала свою вину. Согласно материалам уголовного дела о тройном убийстве с особой жестокостью, в минувший понедельник жительница Канска, страдающая расстройством психики, лишила жизни четырехлетнюю дочь и двоих сыновей в возрасте семи месяцев и восьми лет.

Ранее в СК рассказали, что свидетелем преступления стал четвертый ребенок — семилетний сын женщины, вернувшийся из школы во время расправы матери над его сестрой и братьями.

Возбуждено также уголовное дело о халатности — речь может идти о недобросовестном исполнении обязанностей работниками органов профилактики.