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Мигрант попал в тюрьму за попытку убить сожительницу в Новосибирске

Преступление совершено утром 24 сентября на почве ревности в Железнодорожном районе города.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске 41-летний житель иностранного государства приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство своей 23-летней сожительницы, сообщает пресс-служба следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области.

Преступление произошло утром 24 сентября 2024 года на одной из улиц Железнодорожного района Новосибирска, где осужденный в ходе конфликта на почве ревности нанес женщине множественные ножевые ранения в жизненно важные органы.

Спасти жизнь потерпевшей удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, однако полученные травмы были квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью. Суд признал доказательства следствия достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Назначенное наказание подсудимый будет отбывать в исправительном учреждении строгого режима.