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«30 единиц огнестрельного и холодного оружия, более 7 000 патронов, 3 тротиловые шашки». МВД заявило об изъятии целого арсенала незарегистрированного оружия в Беларуси

МВД сказало про изъятие целого арсенала оружия в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МВД сказало про изъятие целого арсенала оружия в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Изъят оружейный арсенал», — сказано в сообщении.

Сообщается, что сотрудниками 2-го управления ГУБОПиК МВД в Могилевской области была установлена группа охотников, покупавших и сбывавших незарегистрированное огнестрельное оружие, компоненты и боеприпасы к нему.

Сказано, что один из фигурантов продал своему земляку, у которого не было специального разрешения на хранение и покупку боеприпасов, примерно 60 патронов. Следователями было заведено уголовное дело.

Вместе с тем при проверке магазина охотничьих товаров удалось изъять около 400 патронов, которые незаконно хранились и были несертифицированные. В МВД уточнили, что на причастность к указанной преступной деятельности проверили 15 человек.

«По местам их жительства обнаружено 30 единиц огнестрельного и холодного оружия, более 7 000 патронов, 11 банок с порохом, 3 тротиловые шашки», — отметили в пресс-службе ведомства.

Говорится, что были назначены экспертные исследования. Кроме того, действиям подозреваемых будет дана правовая оценка.

Кстати, в Минске 79-летний мужчина поверил мошенникам, собрал, но не перевел 13 000 рублей: «Представились работниками “Водоканала”.

Ранее МВД заявило о задержании четверых «оружейных баронов» под Минском.

Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.