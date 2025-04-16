«30 единиц огнестрельного и холодного оружия, более 7 000 патронов, 3 тротиловые шашки». МВД заявило об изъятии целого арсенала незарегистрированного оружия в Беларуси

«Изъят оружейный арсенал», — сказано в сообщении.
Сообщается, что сотрудниками 2-го управления ГУБОПиК МВД в Могилевской области была установлена группа охотников, покупавших и сбывавших незарегистрированное огнестрельное оружие, компоненты и боеприпасы к нему.
Сказано, что один из фигурантов продал своему земляку, у которого не было специального разрешения на хранение и покупку боеприпасов, примерно 60 патронов. Следователями было заведено уголовное дело.
Вместе с тем при проверке магазина охотничьих товаров удалось изъять около 400 патронов, которые незаконно хранились и были несертифицированные. В МВД уточнили, что на причастность к указанной преступной деятельности проверили 15 человек.
«По местам их жительства обнаружено 30 единиц огнестрельного и холодного оружия, более 7 000 патронов, 11 банок с порохом, 3 тротиловые шашки», — отметили в пресс-службе ведомства.
Говорится, что были назначены экспертные исследования. Кроме того, действиям подозреваемых будет дана правовая оценка.
Кстати, в Минске 79-летний мужчина поверил мошенникам, собрал, но не перевел 13 000 рублей: «Представились работниками “Водоканала”.
Ранее МВД заявило о задержании четверых «оружейных баронов» под Минском.
Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.