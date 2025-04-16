Двое рабочих погибли на предприятии в Челябинской области

Сульфид натрия используется при производстве красителей, целлюлозы, соды и гидроокиси натрия. Кожевенники применяют его для дубления и очистки от волосяного покрова светлых кож. В лабораторной деятельности вещество нужно для проведения колориметрических тестов, лабораторных исследований с осаждением из медных растворов цинка, железа и свинца. В приобретении этого химического соединения заинтересованы прежде всего горно-обогатительные компании, в производственных процессах которых оно выступает флотационным реагентом при обогащении свинцово-цинковых, медных, молибденовых и других руд.