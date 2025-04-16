Двое рабочих погибли на предприятии в Челябинской области

По предварительным данным, 16 апреля на новом сульфидном производстве компании «Доминант» во время пусконаладочных работ погибли сотрудник подрядной организации и рабочий предприятия.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Красноармейского района Вячеслав Гаврилов.
«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований трудового законодательства», — прокомментировали в пресс-центре региональной прокуратуры.
Летом прошлого года сообщалось, что Наблюдательный совет Фонда развития промышленности РФ одобрил челябинской компании «Доминат» льготный заем в размере 490,5 млн рублей на строительство комплекса по производству сульфида натрия мощностью 7 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций оценивается в 900,2 млн рублей. В России сульфид натрия, востребованный в металлургической, химической, горнодобывающей и кожевенной промышленности, а также при лабораторных исследованиях, не производится. Его в основном везут из Китая. Реализация проекта позволит заместить 30% импорта.
Сульфид натрия используется при производстве красителей, целлюлозы, соды и гидроокиси натрия. Кожевенники применяют его для дубления и очистки от волосяного покрова светлых кож. В лабораторной деятельности вещество нужно для проведения колориметрических тестов, лабораторных исследований с осаждением из медных растворов цинка, железа и свинца. В приобретении этого химического соединения заинтересованы прежде всего горно-обогатительные компании, в производственных процессах которых оно выступает флотационным реагентом при обогащении свинцово-цинковых, медных, молибденовых и других руд.
Сульфид натрия получают из сульфата натрия. Это вещество — побочный продукт, который образуется на очистных сооружениях Челябинского цинкового завода. Технология предусматривает выпаривание промышленных стоков и повторное использование обессоленной воды в технологическом процессе.