Суд в Хабаровске дал пособнику спецслужб Украины 18 лет строгого режима

В Хабаровске вынесен приговор по делу о государственной измене, террористическом акте и диверсии. Первый Восточный окружной военный суд признал виновным 24-летнего жителя Биробиджана. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию прокуратуры региона.
Молодого человека признали виновным по ряду статей Уголовного кодекса РФ:
- приготовление к террористическому акту (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ);
- приготовление к диверсии (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 281 УК РФ);
- государственная измена (статья 275);
- приготовление к государственной измене (часть 1 статьи 30, статья 275 УК РФ);
- прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ).
— Как было доказано в суде, с февраля по май 2024 года молодой человек вёл переписку с представителем украинских служб, который склонил его к сотрудничеству. По его указанию обвиняемый собирал информацию о расположении военных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и военной техники на территории ЕАО. Часть информации была передана иностранным спецслужбам, — говорится в сообщении.
По заданию куратора обвиняемый должен был совершить поджог пункта отбора на военную службу и релейных шкафов на участке железнодорожных путей. Для этого он прошёл обучение по изготовлению зажигательной смеси и самостоятельно сделал легковоспламеняющуюся жидкость.
— С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима, — добавили в прокуратуре Хабаровского края.
Также ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Хабаровского края.
Напомним, ранее 50-летний хабаровчанин за госизмену в пользу Украине был приговорен к 17 годам строго режима. Осуждённый готовился передать спецслужбам Украины информацию, которая могла быть использована против безопасности России. Также он оказывал им консультативную помощь для установления конспиративной связи на территории нашей страны.