Суд в Хабаровске дал пособнику спецслужб Украины 18 лет строгого режима

— Как было доказано в суде, с февраля по май 2024 года молодой человек вёл переписку с представителем украинских служб, который склонил его к сотрудничеству. По его указанию обвиняемый собирал информацию о расположении военных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и военной техники на территории ЕАО. Часть информации была передана иностранным спецслужбам, — говорится в сообщении.