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В Ленинградской области водитель BMW с ружьем остановил автобус

Водитель BMW в Ленинградской области с ружьем перегородил дорогу автобусу.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Водитель BMW перегородил дорогу автобусу на Приморском шоссе в Ленинградской области и под угрозой ружья вынудил его водителя открыть двери, чтобы вывести оттуда жену, теперь его ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как информирует ведомство, в понедельник в полицию Выборгского района Ленобласти обратился водитель автобуса, следовавшего из Зеленогорска в Озерки.

«Мужчина сообщил, что немногим ранее на 43-м километре Приморского шоссе водитель BMW перегородил дорогу и, угрожая ружьем, заставил открыть дверь автобуса, после чего вывел свою 41-летнюю супругу из салона и вместе с ней скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, правоохранители ищут водителя иномарки, заключают в ГУМВД.