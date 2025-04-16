В Ленинградской области водитель BMW с ружьем остановил автобус

«Мужчина сообщил, что немногим ранее на 43-м километре Приморского шоссе водитель BMW перегородил дорогу и, угрожая ружьем, заставил открыть дверь автобуса, после чего вывел свою 41-летнюю супругу из салона и вместе с ней скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.